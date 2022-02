Balti börsid reageerivad Putini poliitikale tulipunaselt

Nasdaq Balti börsil on aktsionäride meeleolud tumedad. Foto: Liis Treimann

Balti börsil on täna nii põhinimekirjas kui First Northi nimekirjas vaid tulipunased numbrid ja OMX Baltic Benchmarki indeks on langenud pea 2%.

Järjest pinevam olukord Ukrainas ning prognoositud sõjaoht on teinud investorid ärevaks ning Balti börsil on kõik põhinimekirja kui First Northi nimekirja aktsiad languses.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099