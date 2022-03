Pallaadiumi hind on lennanud seitsme kuu kõrgeimale tasemele

Venemaa Siberi põhjaosas Norilski lähedal asuv Nornickel on maailma suurim pallaadiumitootja, mis annab 40% ülemaailmsest palladiumi kaevandustoodangust. Foto: Reuters/Scanpix

Tarnepuudused ja karmide sanktsioonide kehtestamine Venemaale on lennutanud pallaadiumi hinna seitsme kuu kõrgeimale tasemele.

Pallaadiumi hind on aasta algusest tõusnud üle 50%, ainuüksi viimase nädala jooksul on hind tõusnud üle 18%, praeguseks on untsi hind tõusnud juba 2807,38 dollarile, mis on kõrgeim tase alates 2021. aasta juuli keskpaigast.

