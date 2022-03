Morgan Stanley: Venemaad ootab ees Venezuela stiilis pankrot

Venemaa rubla on järsult odavnenud ning dollarites nomineeritud Venemaa riigivõlakirjade hinnad kukuvad kolinal. Foto: Reuters/Scanpix

Tõenäosus, et Venemaa oma riigivõlakirjade maksetähtaegadest kinni peab, on järjest väiksem. See võib juba järgmisel kuul tuua kaasa Venezuela stiilis maksejõuetuse, teatasid Morgan Stanley strateegid.

Venemaa võlakirjade hinnad kukuvad ning riiki on tabamas sanktsioonide tõttu suur majanduslangus. “Me näeme, et maksejõuetus on kõige tõenäolisem stsenaarium,” ütles Morgan Stanley arenevate turgude laenuturu strateeg Simon Waever. “Kui pankrot tuleb, siis ei saa see olema tavapärane, kõige sarnasem saab see olema Venezuela olukorraga.”

