Euroopa Keskpanga kinnitusel on intressitõusuni veel aega

Keskpangad lubavad majandusele külma dušši. Mida see meile tähendab?

Viimastel kuudel on inflatsioon meeletu kiirusega tõusnud ja inimeste raha väärtust kahandanud. Keskpangad annavad märku, et aeg on rahakraanid kinni keerata ja intressimäärasid tõsta – aga see tähendab kallemaid laene.