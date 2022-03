Alibaba ostab tagasi kuni 25 miljardi dollari eest aktsiaid

USA ametivõimud hakkasid uurima Alibaba pilveäri

USA presidendi Joe Bideni administratsioon on otsustanud uurida e-kaubandusgigandi Alibaba pilveteenuseid, et saada aru, kas need ohustavad Ühendriikide julgeolekut, ütlesid asjaga kursis olevad inimesed.