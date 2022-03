Tallinna Vesi palkas uue finantsjuhi PERHist

Luik: Tallinna Vesi kooris aastaid üleliigselt raha

Börsifirma Ekspress Grupi suuromanik Hans H. Luik leiab, et samuti Tallinna börsil noteeritud Tallinna Vesi on aastaid siinsetelt tarbijatelt võtnud üleliigselt palju raha ja võiks võlgu olevad summad tagasi maksta, selle asemel et tasuda advokaatide arveid.