Luik: Tallinna Vesi kooris aastaid üleliigselt raha

Ekspress Grupi suuromanik Hans H. Luik. Foto: Raul Mee

Börsifirma Ekspress Grupi suuromanik Hans H. Luik leiab, et samuti Tallinna börsil noteeritud Tallinna Vesi on aastaid siinsetelt tarbijatelt võtnud üleliigselt palju raha ja võiks võlgu olevad summad tagasi maksta, selle asemel et tasuda advokaatide arveid.

"Neljas kohtuastmes on kaotanud, on selge, et on sikku teinud klientidele, aga välja maksta ei taha. Nad arvavad, et neil on nii kõvad advokaadid ja tarbijast on ükskõik," märkis Luik.

