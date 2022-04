Investor, ära maga sellel nädalal maha neid sündmusi

Nasdaq Tallinna börsi alternatiivturule First North suunduv Eesti sporditehnoloogia idufirma Robus Groupi aktsiate märkimine lõpeb neljapäeval.

Nasdaq Tallinna börsi alternatiivturule First North suunduv Eesti sporditehnoloogia idufirma Robus Groupi aktsiate märkimine lõpeb neljapäeval. Foto: Andras Kralla

Vaatamata pühade tõttu lühemale nädalale, on sel nädalal kodubörsil mitu olulist sündmust, millel investor peaks silma peal hoida. Reedel on Balti börsil kauplemispüha.

Täna, esmaspäeval, kell 16 lõpeb võimalus panustada saunakeriste ja sisekliimaseadmete arenduse, tootmise ja müügiga tegeleva Saunum Groupi täiendavate aktsiate pakkumisse. Ettevõtte soovib kaasata 70 000 aktsiaga 1 120 000 eurot võimalusega suurendada neid koguseid kuni 140 000 aktsiani ja 2 240 000 euroni. Pakutava aktsia hind on 16 eurot. Esialgsed tulemused avaldatakse eeldatavasti 12. aprillil ning uute aktsiatega kauplemise algus Nasdaq Tallinn First Northil on 27. aprillil või sellele lähedasel kuupäeval.