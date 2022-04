Swedbank kordas soovitust osta LHV aktsiaid

Veebruari esimeses pooles läbi viidud analüüsiga leidis Swedbank, et Eesti konkurendi aktsia on alahinnatud ning jagas investoritele ostusoovitust. Foto: Liis Treimann

Swedbank on avaldanud oma LHV aktsia analüüsi, mille järgi korrati konkurendile seatud hinnasihti ning ostusoovitust.

Swedbank toob välja, et LHV Panga neljanda kvartali tulemused avaldasid neile muljet ning ületasid varasemaid ootuseid. Swedbanki analüütikud toovad positiivsena välja, et LHV suutis eelmise aasta viimases kvartalis kasvatada oma turuosa, teenida kõrgemat neto intressi- ja teenustasutulu ning hoida oma varade kõrget kvaliteeti, mida näitab asjaolu, et LHV riskikulud olid vaid 1,7 miljonit eurot.

