Börs: Netflixi kehvade tulemuste mõju levis tervele turule

New Yorgi börs. Foto: Reuters/Scanpix

Tehnoloogiasektorit koondav Nasdaqi indeks langes täna tublisti, sest Netflixi kehvade tulemuste mõju jõudis kogu sektorini, vahendab Reuters.

Investorid kardavad, et Netflixiga sarnaseid probleeme võib pandeemiajärgsel ajal tekkida ka teistel tehnoloogiafirmadel. Netflix teatas eile, et kaotas esmakordselt esimeses kvartalis tellijaid, mis viis aktsia 37 protsenti madalamale. See on aktsia jaoks halvim päev alates 2004. aasta oktoobrist.

