Krüptoaktsiatel läheb hullemini kui krüptol endal

Krüptovaluutade vahendusteenust pakkuvatel ettevõtetel on läinud viimasel ajal kehvasti ning jätkuvalt on kauplemismahud vähenemas. Foto: Reuters/Scanpix

Mitmed investorid on öelnud, et panustavad krüptovaluuta asemel pigem nii-öelda labidamüüjatele, kuid viimasel ajal on krüptovahendajatel läinud kehvemini kui krüptovaradel endil.

Krüptovaluutad on aasta algusest alates olnud müügisurve all, ning bitcoini hind on aasta algusest odavnenud 11% ja ethereum on maas 16%. Nädala alguse seisuga oli kogu krüptoturg langenud 19%, vahendab The Wall Street Journal.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev