Dollar tõusis euro suhtes viie aasta tippu

Dollar on euro suhtes viimase aasta jooksul kiiresti kallinenud. Foto: Reuters/Scanpix

Dollar on euro suhtes viimastel nädalatel kiiresti tugevnenud ning jõudnud viimase viie aasta kõrgeima tasemeni. Dollariindeksil on viimase 19 aasta kõrgeimast tasemest puudu vähem kui 1 protsent.

Dollariindeks on täna tõusnud 0,44 protsenti, 102,2ni. See on kõrgeim tase alates 2020. aasta märtsist, mil indeks saavutas tipu 102,8 juures. Kui dollar ületab 2016. aastal saavutatud 103,3 taseme, siis jõuab dollar tasemeteni, kus kaubeldi viimati 2002. aasta detsembris.

