Investorid: kasvufirmadelt hõlptulu teenimise aeg sai jäädavalt läbi

New Yorgi börs. Foto: CHINE NOUVELLE/SIPA, SIPA/Scapix

Juhtivate investeerimisfondide juhid leiavad, et börse kujundanud viimase kümnendi trendid on jäädavalt muutunud. See tähendab halbu uudiseid kiire kasvuga tehnoloogiaettevõtetelt teenida lootnud investorile.

Koroonapandeemias säranud kiiret kasvu pakkunud tehnoloogiaettevõtete aktsiad jõudsid karuturule, kirjutab Financial Times. Muutuvad tarbijate harjumused ja intressimäärade kiire tõus sunnivad investoreid nendest varadest väljuma.

