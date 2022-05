Kui oled börsile piisvalt kooliraha jätnud, loe, kuidas edasi

Olgu põhjuseks kärsitu iseloom või roosad prillid, mis on investori ninale liialt pikaks pidama jäänud, täna on börsilt kooliraha kiire tulema. Foto: Pixabay

Et investeerimine ei piirduks vaid õppetundidega, on investor Toomas pannud koos kogenud tegijatega kokku listi investeerimisraamatutest, mis aitavad sogases vees peanupu kindlalt pinnal hoida.

Olgu põhjuseks uljust lisanud viimatine eduelamus, kärsitusele kalduv iseloom või roosad prillid, mis on investori ninale liialt pikaks pidama jäänud, täna on börsilt kooliraha kiire tulema.

Nimekiri raamatusoovitustest on teie ees.

Eesti Panga president Madis Müller: „Talebi raamatust on kasu, kui selle tulemusel jääb vähem inimesi uskuma imeliste investeerimisvõimaluste pakkujaid, kes riskivad suurelt üksnes oma klientide ja mitte enda rahaga. Või kui senisest väiksem tähelepanu ja edu saadab poliitikakujundajad ja arvamusliidreid, kelle pakutavad lihtsad, kuid pealiskaudsed lahendused võivad osutuda meile lõpuks väga kalliks. Kuigi kasu on sellest juba ka lihtsalt hea meelelahutusliku, kuid siiski mõtlemapaneva tekstina neile, kellele Talebi kirjutamise stiil sobib.“

LHV vanemmaakler Nelli Janson: „Investeerimine on eluviis ning eduka investori eelduseks on mõtteviisi muutus kõiges, mida ta iga päev otsustab või teeb. Raamat tuletab uues võtmes meelde vanu tõdesid ja pakub välja uusi nippe vanade harjumuste muutmiseks. Green toob lugejani hulga inspireerivaid lugusid sellest, kuidas olla parem inimene ning edukam investor.“

Investor Toomas: „William J. O’Neili bestseller annab lugejale konkreetsed juhised, kuidas aktsiaturgudel ellu jääda ja rikkust kasvatada. Tema strateegia on lihtne, koosnedes üksnes seitsmest väga täpsest sammust, mida järgides on võimalik riske minimeerida ning tootlust maksimeerida. Raamatu kaante vahel on läbiproovitud tehnikad, mis aitavad kasvuaktsiaid leida, aga ka fonde valida. Rikkalik graafikumaterjal on vaid boonuseks, et soodsaid trende mõista.“

Nasdaq Tallinna börsi juht Kaarel Ots: „Benjamin Grahami „Intelligentne investor“ tugineb oma ala täieliku meistri teadmistele, on suurepäraselt läbi mõeldud ja erakordselt mõtteselgelt kirjutatud. Seda raamatut lugedes tunnen end turvaliselt, sest tean, et minu tähelepanu on heades kätes.“

Vandeadvokaat ja investor Indrek Naur: „Oma investoritee alguses otsisin raamatut, kust saaks investeerimise kohta süvendatud teadmisi. Lugesin läbi sadu raamatuid ja ainus, mida ma ka hiljem olen mitu korda lugenud, on Benjamin Grahami „Intelligentne investor“. Seda raamatut võib ilma liialdamata pidada väärtusinvestori piibliks.“

Tuleva juhatuse liige Tõnu Pekk: „Väärtpaberiturg on müstiline nähtus – üksikud edulood ja nendega kaasnevad kirjeldamatud rikkused kutsuvad üliandekaid oma karjääri väärtpaberiturule pühendama. Gregory Zuckermani „Turgude isand“ räägib haarava loo mehest, kellel on õnnestunud turu tootlust järjekindlalt ja ülekaalukalt ületada. Mehest, kellest tuleb olla parem, et turgu võita.“

LHV kaasasutaja ja pensionifondide juht Andres Viisemann: „Ray Dalio printsiibid on analüüsi ja otsustusprotsessi kujundamisel väärtuslik teejuht.“

Investor ja „Rikkaks saamise õpiku” autor Jaak Roosaare: „Ray Dalio annab põhjalikud ja loogilised juhised nii oma elu kui ka ettevõtte korraldamiseks. See raamat peaks olema igaühe lauanurgal, et selle juurde ikka ja jälle tagasi pöörduda!“

Investor Toomas: „Raha saab turgudel teha mitut moodi, kuid on vaid üks viis, mis on end aastakümneid tõestanud. Selleks on väärtusinvesteerimine. Christopher H. Browne õpetab „Väärtusinvestori taskuraamatus“, kuidas ehitada väärtusaktsiatele tuginedes üles edukas kasvustrateegia ning leida mistahes turult fundamentaalselt alahinnatud väärtpabereid. Autor pakub välja lihtsasti loetava kompaktse raamistiku väärtusinvesteerimise põhitõdedest, mis aitab rahapaigutajal oma teekonda paremini planeerida ning luua ajale vastupidav ja tootlik portfell.“