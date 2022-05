Kõik, mida on vaja teada LHV märkimisõiguste kohta

Aktsiate märkimise eesõigustega on võimalik kaubelda 18.–30. mail. LHV Groupi uusi aktsiaid saab märkida 18. maist kuni 1. juunini. Sealjuures on oluline meeles pidada, et märkimisõigus ning LHV aktsia on erinevad ning märkimisõigust omades tuleb esitada eraldi märkimiskorraldus kui on soovi uusi aktsiaid omandada. Foto: Liis Treimann