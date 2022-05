Strateegid: aktsiate langus ei lõppe enne Föderaalreservi sekkumist

New Yorgi börs. Foto: Reuters/Scanpix

USA aktsiaturgude langus kestab seni, kuni Föderaalreserv oma rahapoliitikas uuesti kannapöörde teeb, ütlesid Goldman Sachsi ja Bank of America strateegid, vahendab Bloomberg.

“Föderaalreserv ei ole riskivaradele abi pakkunud ning tundub, et sekkumisest on nad kaugel,” ütlesid Bank of America strateegid eesotsas Benjamin Bowleriga. Ta lisas, et erineva riskiastmega võlakirjade tootluse erinevused ning S&P 500 futuuride likviidsus on jõudnud tasemeteni, kus varasemalt on Föderaalreserv sekkunud.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev