Danske Bank hoiatab sügavama börsilanguse eest

Kultuuri vallas seisab ees kaks rasket valikut

Kultuuriministeeriumi asekantsler Taaniel Raudsepp selgitas hommikuprogrammis, et kultuurivaldkonna ettevõtete ja organisatsioonide seis pole pandeemia järel piiratud tegevustest hoolimata kehv. "Aga pilt muutub, kui paneme selle hinnatõusu konteksti. Ehk edasiseks on olukord keeruline ja see mõjutab nii muusikuid kui teatreid," selgitas ta.

