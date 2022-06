Kitt: me ei saa rääkida energiahinnast, kui kütust üldse pole

AS Utilitas Tallinn ja AS Utilitas Eesti juhatuse liige Robert Kitt näeb suurimat probleemi kütuse kättesaadavuses, mitte hinnas. Samal ajal otsitakse alternatiivseid kütteallikaid. Foto: Liis Treimann

Energiakontserni Utilitas kuuluvate kaugkütteettevõtete AS Utilitas Tallinn ja AS Utilitas Eesti juhatuse liige Robert Kitt tõdeb, et energiahindade tulevik on prognoosimatu. Sellest hoopis olulisem küsimus on tarneprobleemide lahendamine.

Sügisesi energiahindu on Kiti sõnul raske ennustada. Kitt toob võrdluseks, et kui ta oleks aasta varem rääkinud, et eelmise aasta sügiseks tõuseb maagaasi hind kuuekordseks, siis oleks teda välja naerdud. "Maagaasi puhul aga nii täpselt läks," nendib ta.

