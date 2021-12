Utilitas saab 5 miljonit eurot vesiniku tootmiseks puidust

Vesinik tahab massidesse, aga vajab selleks sädet riigilt

Vesinikuenergia kasutamine on rohetrendide leviku taustal muutumas üha laialdasemaks. Selle massidesse viimiseks ootavad ettevõtjad riigilt kinnitust, et tegemist on olulise ja prioriteetse eesmärgiga, mida toetataks vähemalt esialgu ka dotatsioonidega.