Rubla kurss tõusis seitsme aasta tippu

Vene rubla on viimastel kuudel kiiresti kallinenud. Foto: Reuters/Scanpix

Rubla kurss tõusis seitsme aasta kõrgeima tasemeni, mis on pannud Venemaa rahapoliitikuid küsima, kas aina tugevnev valuuta on riigile hea, vahendab Bloomberg.

Rubla tõusis täna dollarisse 1,7 protsenti, 55,44 rublani, mis on kõrgeim tase alates 2015. aasta juulist, selgub Moskva börsi andmetest. See tähendab, et tänavu on venelaste valuuta tugevnenud 35 protsenti.

