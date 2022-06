Euroopa aktsiaturud on tugevas languses

Euroopa suurema aktsiabörsid on täna odavnenud üle 2%. Foto: Reuters/Scanpix

Eilne keskpankurite hoiatus Portugalis toimunud majandusfoorumil on viinud Euroopa aktsiabörsid langusesse ning sarnast saatust on oodata täna ka USA turul.

Euroopa suurimad aktsiabörsid on tänast päeva alustanud tugeva langusega. Investorid tõstavad panuseid, et globaalne majandus annab järele keskpankade rahapoliitika karmistamisel. Investoritele valmistab muret keskpanga sõnum, et nende peamine eesmärk on inflatsioon kontrolli alla saada, kuid sellega võib minna aega. Flowbanki investeeringute juhi Esty Dweki sõnul ei ole me näinud veel täielikku kapituleerumist turgudel ning võimalik on veelgi suurem langus.

