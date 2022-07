Börsid alustasid uut kvartalit korraliku langusega

Euroopa ja USA suuremad aktsiaindeksit järgivad futuurid on alustanud päeva tugeva langusega. Foto: AFP/Scanpix

Aasia turud on kolmandat päeva languses ning tänaseks on oodata ka Euroopa ja USA turgudel suuremat kukkumist.

Aasia aktsiaturgude langust vedas Jaapani börs, kuid kauplejad jälgisid ka Hiina presidendi Xi Jinpingi kõnet Hongkongis, kus ta mainis, et Hongkong peaks keskenduma rohkem majandusearengule. Hiina börsid on ühed vähesed, mis viimastel päevadel on rallinud. Siiski on Hiina aktsaid täna alustanud päeva kerge langusega.

