USA aktsiaturud alustasid nädalat madala käibe ja langusega

Eesti ettevõtja õpib ellu jäämist majanduspõrgusse kukkunud Sri Lankal

Kuus aastat Sri Lankal ettevõtjana tegutsenud Krõõt Laesson näeb esimest korda elus olukorda, kus poes on riiulid tühjad ning tanklast ei saa bensiini. "Ma ei ole elanud kunagi sellises maailmas. Et sellises olukorras ettevõtlust teha, see on muidugi raske ja mõnikord närvesööv."

