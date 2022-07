LHV kvartalikasum kasvas 8 protsenti

LHV peakontor Tallinnas. Foto: Liis Treimann

LHV Group teenis 2022. aasta teises kvartalis 14 miljonit eurot konsolideeritud puhaskasumit. Teise kvartali puhaskasum oli 1,1 miljoni euro võrra suurem kui samal ajal 2021. aastal (+8%) ja 1,6 miljoni euro võrra suurem kui käesoleva esimeses kvartalis (+13%).

LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu ütles pressiteates, et "vastuoluline majanduskeskkond on vähendanud tarbijate kindlustunnet, aga ka ettevõtete investeerimisplaane. LHV erinevatele ärivaldkondadele on see avaldanud erinevat mõju". LHV näeb turuosa suurenemisest tingitud laenuportfellide kasvu ning erakliendi aktiivset käitumist. Toomsalu lisas, et samas on investeerimisteenustes aktiivsus väiksem ja ettevõtte regulatiivsed kulud on kasvanud.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev