Suurimatele rikkustele pannakse alus just karuturult aktsiaid ostes

Aktsiate soodsalt ostmine on investeerimisedu alus. Sealjuures tuleb maandada riske sellega, et valida portfelli tugevate finantsnäitajatega ettevõtete aktsiaid, sest need taastuvad karuturul kõige kiiremini. Foto: Andras Kralla

Praegu on börsidel karuturg ehk aktsiaindeksid on kukkunud viimasest tipust 20% või rohkem vähemalt kahekuulisel perioodil. See on normaalne börsitsükli osa. Statistika näitab, et kaks kolmandikku ajast börs tõuseb ja ühe kolmandiku ajast langeb. Kes karuturult ostab, saab tootluse mõttes oma investeeringutele parima alguspunkti.

Investorina on üsna kõhe paigutada oma raha aktsiatesse siis, kui aktsiate hinnad langevad. Kukkuvat nuga püüdes näeb investor oma raha kadumist ja see pole meeldiv vaatepilt. Tasub aga teada, et igale karuturule järgneb alati pulliturg, sest vastasel juhul keegi lihtsalt börsile oma nina ei topiks. Vaatleme järgnevalt lähemalt karuturgude ajalugu, milliseid faase see läbib ja kuidas oleks otstarbekas investorina tegutseda, kui heade ettevõtete aktsiaid müüakse soodushinnaga.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev