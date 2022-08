Disney edestas esimest korda tellijate arvu poolest Netflixi

Ettevõte teatas Disney+, Hulu ja ESPN+ hinnatõusudest ning Disney+ uue versiooni üksikasjadest. Foto: Reuters/Scanpix

Disney+ tõi viimases kvartalis 14,4 miljonit uut tellijat, mis on Wall Streeti oodatust umbes 45% rohkem. Tõstes Disney voogedastusteenuste portfelli 221 miljonini kogu maailmas, edestades esimest korda Netflixi.

Disney käive ulatus 21,5 miljardi dollarini, mis on 26% rohkem kui aasta varem. Ärikasum kasvas 50% ehk 3,6 miljardi dollarini. Analüütikud ootasid aga umbes 21 miljardit dollarit tulu ja umbes 3,2 miljardit dollarit kasumit. Disney aktsia on tõusnud 9%, 122 dollarini, vahendab The New York Times.

