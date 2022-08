"Kaks pead on ikka kaks pead": investorid püüavad kambakesi rikkaks saada

Tänu investeerimisfestivalile tekkis palju uusi mastermind'i-gruppe. Foto: Raul Mee

Üha rohkem Eesti investoreid on kogunenud mastermind'i-gruppidesse - justkui ideekoosolekutele, kus hoitakse teineteise finantsvabadusse jõudmisel hoolega silma peal.

"Kõige suurem pluss on see, et mitu pead on ikkagi mitu pead," ütles juba aastaid mastermind'i-gruppides osalev investor Jake Farra.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev