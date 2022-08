Euroopa aktsiaturud langesid viimase kuu põhja

Estonian Celli juht: pingutame päevast päeva, et ei peaks tehast seiskama

Puitmassitootja Estonian Celli juhatuse liige Siiri Lahe tõdes, et väga suure energiatarbimisega ettevõttel on riigipoolse toeta keeruline hinnatõusuga toime tulla ja ettevõte peab igapäevaselt maksimaalselt pingutama, et hoida ära tehase pikaajaline seisak.

Puitmassitootja Estonian Celli juhatuse liige Siiri Lahe tõdes, et väga suure energiatarbimisega ettevõttel on riigipoolse toeta keeruline hinnatõusuga toime tulla ja ettevõte peab igapäevaselt maksimaalselt pingutama, et hoida ära tehase pikaajaline seisak.