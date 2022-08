Artikkel

Viisemann: käest lastud inflatsiooni kontrolli alla saada pole lihtne

LHV nõukogu liige ja aktsiivsete fondide fondijuht Andres Viisemann. Foto: Liis Treimann

Viisemann sõnas LHV finantsportaalis, et intressimäärade tõus võib tunduda kiire ainult keskpankade varasema tegevusetuse taustal. Euroala inflatsioonimäär oli juulis 9,8%, samal ajal oli aga intressimäär ümar null. Sellises olukorras on raske mõista, kuidas on võimalik saada inflatsiooniootused kontrolli alla ilma majanduslangust esile kutsumata.

LHV nõukogu liige ja aktsiivsete fondide fondijuht Andres Viisemann kirjutas LHV finantsportaalis, et "juuli oli aktsiaturgudel pärast aasta erakordselt kehva esimest poolt väga hea kuu". USA suurettevõtete aktsiaid koondav S&P 500 indeks kaotas esimese kuue kuuga 20,6% oma väärtusest – see on suurim esimese poolaasta odavnemine alates 1970. aastast. Seesama indeks tõusis eelmisel kuul 9,1%.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev