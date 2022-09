Pensionifondid jagavad uusi strateegiaid parima tootluse saavutamiseks

Aktiivsed pensionifondid panustavad kriisile, et paremat tootlust saada

Teadmatus, hirm ja börsilangus mõjutavad tugevalt ka pensionifondide tootlust. Pihta on saanud nii aktiivselt kui passiivselt juhitud fondid, aga fondijuhtidel on erinev nägemus, milline on ikka see õige koht, kus oma pensionit sellisel hetkel hoida.