Maagaasi hind on täna hooga odavnenud

Analüütiku hinnangul seatakse hinnalagi elektril 75 euro juurde ja gaasil 180 euro juurde megavatt-tunni kohta. Foto: Imago/Scanpix

Euroopa maagaasi futuurid on täna langenud ligi 8% ootuses, et Putin kaotab oma mõjujõudu, üritades Euroopa riike gaasitarnete peatamisega survestada.

Hollandi kauplemisplatvormi TTF oktoobri maagaasifutuurid on täna odavnenud 7,5% ning kauplevad 191,4 euro juures megavatt-tunni kohta. Päevasiseselt on madalaim punkt olnud 188 euro juures, vahendab Marketwatch. Osalt usutakse, et Ukraina edu Venemaa üle võib tähendada peatset lõppu sõjal nii Ukrainas kui energiarindel.

