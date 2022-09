Porsche sihib IPOga 9,4 miljardit

Volkswagen soovib Porsche IPOga koguda kuni 9,4 miljardit eurot. Foto: Reuters/Scanpix

Volkswagen soovib kaasata 9,4 miljardit eurot oma sportautode tootja Porsche AG börsile toomisega. Tegemist võib olla Euroopa suurima aktsiate avaliku pakkumisega enam kui kümne aasta jooksul.

Saksa autotootja teatas pühapäeval, et taotleb 70–75 miljardi euro suurust hinda, mis on väiksem kui varasem 85 miljardi euro suurune eesmärk, kusjuures tehing toimub sügava turulanguse ajal. Euroopa turud on enamiku aastast olnud IPOdeta, kuna ettevõtted on energiakriisi, intressimäärade tõusu ja rekordilise inflatsiooni tõttu hoidunud uute IPOde otsimisest.

