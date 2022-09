Aktsiaturud on närvilised, peljatakse süngemat stsenaariumi

Aktsiatel on sünge talve eel veel kõvasti langusruumi

Börsi suvise tõusulaine riismed said läinud nädalaga pühitud – S&P 500 indeks vajus juba põgusalt läbi juunikuise põhja. Enam pole ka seda lootust, mis suvist tõusulainet kandis – et keskpangad karmistavad küll rahapoliitikat, kuid inflatsioon suudetakse kontrolli alla saada, ilma et majandus tingimata langusesse läheks.