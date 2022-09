Rootsi börsil hüppas ühe aktsia hind täna enam kui kahekordseks

Rootsi börsiettevõte Bioarctic on lähedal Alzheimeri tõve vastu võitlemiseks sobilikule ravimile, mis on firma aktsiahinna vaid päevaga uutesse kõrgustesse viinud. Foto: Bioarctic

Alzheimeri tõvele ravimi leidnud ettevõtte Bioarctic aktsia hind on tänasse päevaga tõusnud üle 150%.

Stockholmi börsil noteeritud Bioarctic teatas täna, et on jõudnud edukalt uude faasi Alzheimeri ravimi testimisel, vahendab Dagens industri. Uudise peale on ettevõtte aktsia hind tõusnud enam kui kaks ja pool korda, jõudes 237 Rootsi kroonini aktsia kohta.

