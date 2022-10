Briti keskpanga juhi kommentaar viis USA aktsiaturu langusesse

Villig projektide toetamisest: kui ma kohe ei rahasta, siis kaasa püüan ikka mõelda

Bolti kaasasutaja ja ingelinvestor Martin Villig rääkis, et temani jõuab pidevalt ettepanekuid projektide toetamisest ja need on väga teretulnud.

Bolti kaasasutaja ja ingelinvestor Martin Villig rääkis, et temani jõuab pidevalt ettepanekuid projektide toetamisest ja need on väga teretulnud.