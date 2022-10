Kokkuvõte Wall Streeti pankade kolmanda kvartali tulemustest

Pankade värsked tuluaruanded võivad järgmisel nädalal põhjustada turu märkimisväärset volatiilsust. Foto: Reuters/Scanpix

USA neli suurimat panka avaldasid reedel tuluaruanded: JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Wells Fargo ja Citigroup.

Hetkel on JPMorgani aktsia tõusnud 3,35%. Wells Fargo aktsia on 3,72% plussis ja Citigroupi aktsia on samuti kerkinud 1,57%. Ainsana langes Morgan Stanley aktsia, 4,14%.

