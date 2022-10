Aktsiad lõpetasid Wall Streeti heitliku nädala langusega

Gaasiliit: miks paneme majanduse sõltuma Balticconnectorist?

Eesti Gaasiliidu tegevdirektor Heiko Heitur avaldas saates „Energiatund“ nördimust, miks Eleringi ja majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi jaoks ei ole see ohu märk, et paneme oma ettevõtted ja majanduse sõltuma sellest, et kas Balticconnector töötab või mitte.

