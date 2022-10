USA valitsus annab 2,8 miljardit dollarit elektrisõidukite akude ja akumaterjalide tootmiseks

Albemarle'i liitiumikaevanduse basseinid Tšiili Atacama kõrbes. USA valitsus soovib liitiumitöötlemist suuremalt USA-s endas tegema hakata. Foto: Reuters/Scanpix

USA presidendi administratsioon ehk riigivalitsus teatas kolmapäeval, et eraldab 2,8 miljardit dollarit grantidena, et suurendada USA elektrisõidukite akude ja nendes kasutatavate mineraalide tootmiseks, vahendab Reuters.

New Yorgi börsil kauplev Albemarle on üks kahekümnest ettevõttest, mis saab USA energeetikaministeeriumilt grante, et siseriiklikult kaevandada liitiumi, grafiiti ja niklit ning ehitada USA esimese suuremahulise liitiumi töötlemise tehase ning rajada tehaseid katoodide ning teiste akuosade valmistamiseks ning suurendada akude taaskasutamist.

