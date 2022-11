SEB uuring: eestlaste valmidus investeerida langes

Suur investoriküsitlus: investorid varuvad raha suurema languse ootuses

Sel aastal on investorid saanud tunda korralikke Ameerika mägesid ja usutakse, et praegunegi tõus pöördub taas peagi langusele, selgus Äripäeva küsitluses. Lisaks paljastasid investorid, kust nad täna tootlust otsivad ja kuidas sel aastal nende investeeringutel läinud on.