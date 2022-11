Lightyearis saab nüüd ka ettevõtte kaudu investeerida

Iduettevõtjad investeerimismaailma tulevikust: tasud lähevad alla

Hiljuti Richard Bransoni toel 25 miljonit eurot kaasanud aktsiatega kauplemise rakenduse Lightyear asutajad Martin Sokk ja Mihkel Aamer on veendunud, et Euroopas ootab investeerimisteenuseid ees revolutsioon, mis viib lähiaastatel teenustasud alla ja teeb investeerimise sama kättesaadavaks, kui see praegu on USAs.