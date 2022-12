USAs kasvab kasutatud autode jaemüüja Carvana pankrotirisk

Seitsmekordne NASCARi meister Jimmie Johnson teatas 9. septembril, et sponsor Carvana on nõustunud rahastama ka järgmise aasta võidusõidu ettevõtmisi. Foto: Reuters/Scanpix

Carvana aktsia langes 40% kui maaklerfirma Wedbush tõstatas kasutatud autode jaemüüja võlgade maksejõuetuse võimaluse, mis suurendaks pankrotiriski.

Vaevleva veebipõhise automüüja aktsia langes kolmapäeval alla 4 dollari. See on esimene kord, kui Carvana aktsia hind on pärast ettevõtte börsile tulekut 2017. aastal langenud alla 5 dollari. Carvana aktsia on aasta algusest langenud enam kui 98%.

