Investorid arvavad, et inflatsiooni tipp on saavutatud, Aasia börs tõusis

Valuutakaupmees KEB Hana Banki peakontori valuutavahetuse kauplemisruumis Seoulis, Lõuna-Koreas. Foto: Reuters/Scanpix

Aasia aktsiad tõusid kolmapäeval, võlakirjad olid kindlad ja dollar langes pärast seda, kui andmed näitasid, et USA tarbijahinnad novembris vaevu tõusid, õhutades lootusi, et inflatsioon on jõudnud haripunkti ja intressimäärade tõus aeglustub ning peatub 2023. aastal.

USA tarbijahinnaindeks tõusis novembris 0,1%, mis on 0,2 protsendipunkti väiksem kui majandusteadlased ootasid, ning 12 kuu jooksul kuni novembrini tõusis THI 7,1%, mis on aeglaseim tempo viimase aasta jooksul. Futuurid põhjal saab öelda, et Euroopa turud avanevad rohelises, kuna üleeuroopalised Euro Stoxx 50 futuurid tõusid 0,05% ja FTSE futuurid tõusid 0,03%. USA S&P 500 aktsiafutuurid liikusid vahepeal 0,3% edasi.

