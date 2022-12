Harju Elekter ostis Rootsi kinnisvarafirma ja korraldab tootmise ümber

Eesti idud lõikavad isegi praegu kinnisvarasektorist kasu

Olgugi et meediast on läbi käinud teateid kinnisvaraarenduste pausile panemisest, hindade langusest ja vähenenud müügitehingute arvust, siis on kinnisvara idufirmadel käed-jalad tööd täis, selgus saates "Ükssarvikute kasvulava".

