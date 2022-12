Börsiuudised

Äripäev

Goldman Sachs plaanib koondada ligi 4000 töötajat

Goldman Sachsi peakorter Manhattanil. Foto: AFP/Scanpix

Goldman Sachs valmistub alates jaanuarist koondama 3900 töötajat, tegevjuht David Solomon soovib keerulisema majandusolukorra eel panga kasumlikkust parandada.

Plaani pannakse alles paika ning kui praegu on eesmärk koondada 8 protsenti 49 000 töötajast, siis see protsent võib väheneda, kui äri väljavaade paraneb, kommenteerisid Financial Timesile asjaga kursis olevad inimesed.

