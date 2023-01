Soojemad ilmad viisid Euroopa gaasihinna 2021. aasta tasemele

Kristo Peerna: energia kokkuhoid ei pea tähendama ebainimlikke tingimusi

On olemas üks energialiik, mille kasulikkus ja rohelisus ei kuulu arutelu alla: see on kokkuhoitud energia ja seda me Eestis juba toodame, kirjutab ettevõtja, R8 juhatuse esimees Kristo Peerna arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

On olemas üks energialiik, mille kasulikkus ja rohelisus ei kuulu arutelu alla: see on kokkuhoitud energia ja seda me Eestis juba toodame, kirjutab ettevõtja, R8 juhatuse esimees Kristo Peerna arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.