IPOde asemel tulevad börsile suurfirmade tütred

Baxteri peakorteri silt. Meditsiiniteenuste pakkuja Baxter tahab USAs eraldi ettevõttena börsile tuua oma neeruravi osakonna. Foto: Baxter

USA börsidele esmaste aktsiaemissioonidega (IPO) saabuvate ettevõtete arv kuivas mullu mitmekordselt kokku. IPOde asemel saabuvad aktsiaturule nüüd suurettevõtetest eraldatud osakonnad ja tütarfirmad.

Uuel aastal esimesel börsipäeval saabus Nasdaqile suurfirma General Electric meditsiiniseadmete üksus nimega GE HealthCare Technologies. Iga GE aktsionär sai ühe GE HealthCare aktsia, mis alustas 4. jaanuaril kauplemist 56 dollari tasemel ja on praeguseks kallinenud 58 dollarini. 26 miljardi dollari suuruse turuväärtusega GE HealthCare'i eraldamine on kõigest esimene samm: järgmiseks aastaks kavatseb GE eraldi ettevõttena aktsiaturule tuua oma gaasi- ja tuuleturbiinide tootmise nime all GE Vernova.

