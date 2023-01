Äripäeva kirjastuse 2022 aasta hitid, mida investorid ahmisid

Milliseid Äripäeva kirjastuse menukeid lugesid investorid möödunud aastal enim? Nüüd, mil 2022 aasta numbrid on koos, on aeg enim ostetud investeerimisraamatutele otsa vaadata.

Investor Jaak Roosaare peab seda raamatut oma lemmikuks. Tema sõnul on tegemist erakordselt põhjaliku biograafia, ühe parima investeerimisõpiku ning tagatipuks käsiraamatuga sellest, kuidas olla edukas.

"See on justkui põnev novell, mida on võimatu poole pealt käest panna. Mida muud saakski oodata raamatust, mis räägib lahti Warren Buffetti enam kui 80 aasta pikkuse karjääri kujunemisloo. Minu soovitus nr 1 kõikidele investeerimishuvilistele: lugege „Lumepalli“!“

LHV maaklertegevuse juht Sander Pikkel soovitab seda raamatut kindlasti lugeda just enne oma kõige esimest tehingut. Tema hinnnagul jääb nii mõnigi kulukas viga siis tegemata.

Kogenud investorile pakub Saario raamat Pikkeli hinnangul aga võimalust igihaljaid vihjeid taas meelde tuletada ning end tänapäevaste investeerimistrendidega kursis hoida.

„Saario ei ütle otsesõnu, milline on ainuõige viis aktsiaid valida – nii palju kui on investoreid, on ka erinevaid tõekspidamisi. Küll aga tutvustab ta lugejale aegade jooksul järeleproovitud lähenemisi, mis on turgudel edu toonud. Vastupidi levinud arusaamadele pakub börs aeg-ajalt ka tasuta lõunaid, mille abil riske maandada, kui seda vaid osata.“

Äripäeva väljamõeldud tegelase investor Toomase arvates on „Buffetti nipid“ hindamatu väärtusega kiirkursus rahanduse ja elu kohta, mis on täis Warreni Buffetti head huumorit ning professor John M. Longo kaasahaaravat proosat.

"Selles raamatus on olemas absoluutselt kõik, mida noored (ja ka vanad!) lugejad peaksid rahandusest teadma,“ nentis investor Toomas.

"1950. aastate lõpus 100 dollariga investeerimist alustanud Buffettist on tänaseks saanud üks rikkaimaid inimesi ajaloos. Buffett pole küll kunagi oma edu võtit varjanud, kuid ometi ei ole siiani tema põhjatuid teadmisi lihtsa käsiraamatuna kirja pandud. Auhinnatud professor John M. Longo on töötanud läbi hunnikute viisi nõuandeid, mida Buffett on aastate jooksul jaganud, ning võtnud need raamatus „Buffetti nipid“ 100 haarava õppetunnina kokku," rääkis investor Toomas.

Rahatarkuse edendaja ja investor Liisi Kirch: „Kes siis ikkagi on see investor Toomas, kelle võitudest, kaotustest ja kõhklustest me igal nädalal Äripäevast loeme? Kamp ajakirjanikke, kes otsustasid tõestada, et investeerimine sobib kõigile! Raamat toob välja parimad otsused, emotsionaalsed äpardused, erinevad taktikad ja praktilised õppetunnid, mis on kasulikud nii algajale kui ka kogenud investorile. Lisaks lood toimetuse köögipoolelt, päris nimede ja nägudega.“

Benjamin Grahami „Intelligentne investor“ on Nasdaq Tallinna börsi juhi Kaarel Otsa sõnul suurepäraselt läbi mõeldud ja erakordselt mõtteselgelt kirjutatud. Raamat tugineb tema hinnangul Grahami kui oma ala täieliku meistri teadmistele. "Seda raamatut lugedes tunnen end turvaliselt, sest tean, et minu tähelepanu on heades kätes.“

Vandeadvokaat ja investor Indrek Naur otsis oma investoritee alguses raamatut, kust leiaks investeerimise kohta süvendatud teadmisi. Enda sõnul luges ta läbi sadu raamatuid ja ainus, mida ta ka hiljem olen mitu korda lugenud, on Benjamin Grahami „Intelligentne investor“. "Seda raamatut võib ilma liialdamata pidada väärtusinvestori piibliks,“ nentis Naur.

„Rikkaks saamise õpiku“ autor ja investor Jaak Roosaare soovitab lugeda Seppo Saario raamatuid kõikidel investeerimishuvilistel ja jagada seda raamatut ka oma kooliealiste lastega lootuses "ehk süttib Seppo kaasabil nendeski soov saada investoriks"!

Eduka investeerimise ja rikkuse kasvatamise puhul on Swedbanki privaatpanganduse juhi Andres Suimetsa sõnul kõige tähtsam aeg – mida varem alustad, seda kindlam saab olla, et ees ootab majanduslik sõltumatus ja vabadus elada oma elu täpselt nii, nagu ise seda soovid. "Seppo Saario kirjutab oma tuntud headuses kõigest sellest, mida üks noor inimene investeerimismaailmast võiks teada, andes sellega lugejale suurima võimaliku eelise," rääkis Suimets. Tema hinnangul on varakult investeerimise alustamise tähtsust rikkuse kasvatamisel võimatu üle tähtsustada.