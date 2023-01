Jamad krüptoturul jätkuvad: laenuandja Genesis esitas pankrotiavalduse

Üks maailma suurimaid krüptolaenuandjaid Genesis teatas, et on esitanud pankrotiavalduse. Eelmisel aastal oli ettevõtte väljastanud üle 11 miljardi dollari eest laene. Foto: ZUMAPRESS.com/Scanpix

Krüptolaenuandja Genesis Trading esitas neljapäeval pankrotiavalduse. See juhtus, kui krüptobörs FTXi ja riskifond Three Arrows Capitali kokkuvarisemisega kaasnenud kahjumid olid liiga rängad.

Genesis, mis külmutas klientide väljamaksed pärast FTXi kokkuvarisemist, taotles kohtus oma laenuüksustele pankrotikaitset, öeldes, et see on parim viis saavutada optimaalne tulemus nende klientide jaoks.

