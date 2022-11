Kui investor kohtub gravitatsiooniga

Kuitahes edumeelne tehnoloogia ja revolutsioon ei tähenda investorite rikastumist, isegi juhul kui maailm tõepoolest muutub, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Äripäev meenutab neile, kes investeerivad krüptovarasse täna või planeerivad seda teha homme, vana investeerimistõde, mis sedapuhku tuleb Burton G. Malkieli raamatust “Juhuslik ekslemine Wall Streetil” (e. k. Äripäev, 2019). See kõlab nii: “Ajalugu näitab, et lõpuks alluvad kõik liiale läinud turud ikkagi gravitatsioonile.” Igati sobiv mõte päeval, mil me oleme näinud ühe Eesti krüptoidu – Change´i – näite varal osaku 81protsendist kukkumist . Juhtus see esmaspäeval, 14. novembril 2022 Funderbeami platvormil. Jätame selle kuupäeva meelde.