Rootsi analüütik: kolm aktsiat, mis jätkavad tugevat tõusu

Privaatpanganduse juht näeb hügieenikonternis Essity tugevat potentsiaali aastaks 2023. Tork on üks Essity sõsarfirmadest. Foto: Reuters/Scanpix

Carnegie investeerimispanga privaatpanganduse juhi Karl Hedbergi sõnul on aktsiaturgu vedanud asjaolu, et Ameerika Ühendriikide inflatsioon hakkab liikuma õiges suunas ja see, et energiaolukord ei olnud talvel nii karm, kui oodati.

Samuti näeb ta, et paljudes piirkondades on inimesed mõistnud, et nad olid eelmise aasta varasügisel aktsiaturu suhtes pisut negatiivsed ja et institutsionaalse kapitali voog aktsiaturgudele on suurenenud, kui nad on näinud positiivseid signaale.

